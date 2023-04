Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (28.04.2023) auf der Bundesstraße 14 im Bereich des Schattenrings haben sich zwei Personen im Alter von jeweils 31 Jahren leichte Verletzungen zugezogen. Die 31-jährige Fahrerin war gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Beifahrer mit ihrem VW Polo auf der B14 in Richtung Heslacher Tunnel unterwegs, als sie im Bereich des Schattenrings von der Fahrbahn abkam und rechtsseitig in die Böschung fuhr. Das Auto überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle.

