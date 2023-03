Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Handtaschenraub

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr kam es auf der Ringstraße in Kamp-Lintfort vor einem Lebensmittelgeschäft zu einem Handtaschenraub. Eine 61-jährige Frau aus Kamp-Lintfort verließ mit zwei Einkaufstaschen in den Händen das Lebensmittelgeschäft. Vor dem Eingangsbereich wurde sie von einer unbekannten männlichen Person von hinten geschubst, so dass sie ihre Taschen fallen ließ. Gleichzeitig griff der Unbekannte nach ihrer Handtasche. Im Gerangel konnte sich die 61-Jährige ihrer Handtasche erwehren. Jedoch stellte sie später fest, dass das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet wurde. Täterbeschreibung: ca 30-35 Jahre alt, ca 170 cm groß, schlank, bekleidet mit blauer Jeanshose und dunkler Oberbekleidung. Die Polizei in Kamp-Lintfort bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 02842/934-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell