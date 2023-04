Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Gruppierung von fünf bis acht unbekannten Personen hat am Samstag (29.04.2023) am Willi-Daume-Steg versucht, einem 27-jährigen Fan von Borussia Mönchengladbach einen Schal zu entreißen. Die vermummten Täter attackierten den Geschädigte gegen 14.30 Uhr auf dem Weg zum Stadion von hinten und versuchten, ihm seinen um den Hals gelegten Fanschal zu entreißen. Als dies misslang, schlugen ihm mehrere Angreifer gegen den Oberkörper und den Kopf. Zwei zunächst unbeteiligte Männer im Alter von 55 und 56 Jahren, die dem 27-Jährigen zu Hilfe kamen, wurden ebenfalls körperlich angegangen. Anschließend entfernte sich die Gruppierung in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung der Täter konnten die Geschädigten nicht abgeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

