POL-LWL: Baum fiel auf PKW - vereinzelt Sturmschäden im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Plau am See (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Plau am See wurde ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 07.10 Uhr auf der B 103, Höhe Einmündung Quetziner Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine 62-jährige Fahrerin eines PKW den Mann, der die Bundesstraße an einer Lichtzeichenanlage überqueren wollte, beim Abbiegen erfasst haben. Der ...

