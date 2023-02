POL-LWL: Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

Redefin (ots) - Nachdem die Kriminalpolizei am heutigen Tag erneut zur Spurensicherung in Redefin zum Einsatz kam (wir informierten), geht die Polizei nach jetzigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt an der Fördermaschine aus. Diese war am Mittwochabend bei einer Biogasanlage in Redefin in Brand geraten. Bereits am Nachmittag soll es mehrere Fehlermeldungen der Maschine gegeben haben. Rückfragen von ...

