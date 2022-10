Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rössing - Schwerer Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, OT Rössing - (ede) Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 08:15 Uhr, kam es in der Straße An der Zuckerfabrik in Höhe des Rössingbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Nordstemmener mit seinem Traktor-Gespann mit zwei Anhängern in Richtung Barnten und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Eine 61-jährige Nordstemmenerin beabsichtigte in diesem Moment mit ihrem PKW das Traktor-Gespann sowie einen dahinterfahrenden LKW zu überholen. Als der Traktor den Abbiegevorgang einleitete, kollidierte der PKW mit dessen linken Vorderrad und schleuderte gegen das Geländer der Brücke, welche über den Rössingbach führt. Dies durchbrach der PKW, überschlug sich und kam im Rössingbach auf dem Dach zum Liegen. Die PKW-Führerin wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde durch die Feuerwehren aus Rössing und Nordstemmen befreit und mit einem RTW in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Betriebsstoffe gelangten in den Bach und mussten durch eine Hildesheimer Spezialfirma abgepumpt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt. Die Strecke war bis 11:10 Uhr voll gesperrt.

