Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht und Geld gefordert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht zum Sonntag (30.04.2023) wurden drei Passanten auf ihrem Weg durch die Breuninger-Unterführung von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Als die drei Männer im Alter von 22, 29 und 30 Jahren gegen 02.30 Uhr durch die Unterführung in Richtung Esslinger Straße gingen, bedrohte sie ein bislang unbekannter Mann, der in Begleitung einer Frau war, mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um der Bedrohungssituation zu entgehen, setzten die Geschädigten ihren Weg fort, wobei sie jedoch von dem Pärchen verfolgt wurden. Die Begleiterin spuckte hierbei einem der Opfer ins Gesicht. Beim Treppenaufgang zur Esslinger Straße ließen die Unbekannten schließlich von den drei Männern ab. Polizeibeamte, die kurze Zeit später alarmiert wurden, konnten im Rahmen der Fahndung keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Der Messerträger ist zirka 30 Jahre alt und schlank, hat eine dunkle Hautfarbe und trug eine Jeanshose, eine Jeansjacke, Sneakers sowie eine lilafarbene Basecap. Seine weibliche Begleitung ist ebenfalls zirka 30 Jahre alt, hat blonde schulterlange Haare, trug eine schwarze Leggins und schwarze Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell