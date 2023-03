Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Per Haftbefehl gesucht

Am Dienstag nahm die Polizei bei Herbrechtingen einen 40-Jährigen fest.

Ulm (ots)

Kurz nach 11 Uhr sah eine Polizeistreife einen Opel auf der B19 zwischen Herbrechtingen und Giengen. Der Polizei war bekannt, dass der Fahrzeughalter zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug. Am Steuer saß der gesuchte 40-Jährige. Die Polizei nahm in vorläufig fest. Im Laufe des Nachmittags führte die Polizei den Mann beim Amtsgericht Heidenheim vor. Der zuständige Richter setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Weiterhin bestand ein Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten des 40-Jährigen. Im Laufe des Nachmittags durchsuchte die Polizei diese im Raum Herbrechtingen. Es bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige in der Vergangenheit mit explosiven Stoffen hantiert haben soll. Um diesbezüglich mögliche Gefahren abzuwenden, waren auch Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg im Einsatz. Bei der Durchsuchung fand die Polizei lediglich geringe Mengen einer rauschgiftverdächtigen Substanz sowie zwei möglichweise waffenrechtlich verbotene Gegenstände. Eine Gefährdung für die Bevölkerung war nicht gegeben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei dauern an.

+++++++ 04998507(AW)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell