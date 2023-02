Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.

17.02.2023 - 18.02.2023

Am Freitagabend parkte eine 54jährige Anwohnerin ihren Pkw Opel Corsa in der Seminarstraße vor ihrem Wohnhaus. Als sie diesen am Folgetag wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten vor Ort ermitteln, dass ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer den Spiegel beim Vorbeifahren touchiert hatte und dieser dabei beschädigt wurde. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, bzw. sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Frau ist hierbei ein Schaden von ca. 250,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell