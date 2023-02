Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigungen, Körperverletzungen und Diebstahl einer Jacke im Rahmen einer Karnevalsfeier

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Dassensen (Kr.) 18.02.2023, 17:00 Uhr - 03:00 Uhr

Im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung kam es am Samstagabend, den 18.02.2023, in und um das Festzelt in Dassensen zu mehreren Handgreiflichkeiten und Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Personen, welche in den meisten Fällen aber durch die eingesetzte Security noch vor dem Eintreffen der Polizei beendet werden konnten. In zwei weiteren Fällen kam es infolge des Genusses von reichlich alkoholischen Getränken zu Beleidigungen und Bedrohungen unter Gästen der Veranstaltung. Ein 34jähriger Mann aus Brunsen wurde von mehreren unbekannten Personen angegriffen und anschließend am Boden liegend auf ihn eingetreten. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Mann dann aber den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber verbal sehr aggressiv sodass diesem, nach einer Erstversorgung seiner Verletzungen, sogar noch ein Platzverweis für die Veranstaltung erteilt werden musste. Abschließend wurde einer 15jährigen Jugendlichen aus Holtensen ihre Jacke im Wert von ca. 100,- Euro entwendet. In allen Fällen mit strafrechtlichem Hintergrund leiteten die einschreitenden Polizeibeamten diverse Ermittlungsverfahren ein. Insgesamt verlief die gesamte Karnevalsveranstaltung aber fröhlich, ausgelassen und friedlich.

