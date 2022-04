Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in zwei Firmen - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr ereigneten sich gleich zwei Einbrüche in Weinheim. Bei dem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Kurt-Schuhmacher Straße stiegen der oder die Täter über ein vergittertes Fenster auf der Rückseite des Supermarktes ein. Mit Hilfe eines Schweißgerätes wurde versucht ein Tresor zu öffnen. Ob tatsächlich Geld oder Waren entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im selben Zeitraum wurde in eine weitere Firma in der Gewerbestraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu den Büro- und Verkaufsräumen. Hierbei entwendeten sie Bargeld in Höhe von ca. 2.500 Euro. Außerdem wurden mehrere Werkzeuge entnommen. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik. Zeugen die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

