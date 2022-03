Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 20.3.2022, zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr, war ein roter Ford Fiesta in der Ixheimer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Halter konnte dann im Bereich der Frontstoßstange einen Schaden feststellen. Dieser wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

