POL-RBK: Rösrath - Fahrer ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen

Kürten (ots) - In der Nacht zu Freitag (25.11.) kam es am frühen Morgen zu einem Einbruch in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Bechener Straße im Ortsteil Spitze. Gegen 04:00 Uhr morgens wurde ein Anwohner durch die Auslösung der Alarmanlage geweckt. Zudem war kurz zuvor ein lautes Geräusch zu hören, das vom Einschlagen der Eingangstür stammte. Der Zeuge ...

