FW-EN: Nächtliche Tragehilfen für den Rettungsdienst

In der Nacht zum Montag rückte die Feuerwehr Gevelsberg zu zwei Tragehilfen für den Rettungsdienst aus. Um 2:16 Uhr benötigte der Rettungswagen aus Gevelsberg Unterstützung in der Teichstraße. Der Patient wurde über ein Tragetuch durch das Treppenhaus in den Rettungswagen gebracht. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach rund 45 Minuten. Kurze Zeit später, um 04:38 Uhr, benötigte der Rettungsdienst erneut Unterstützung bei der Patientenrettung. Aufgrund der baulichen Begebenheiten wurde die Drehleiter der Hauptwache in Stellung gebracht. So konnte der Patient aus dem 2.OG über eine spezielle Trage mit der Drehleiter gerettet werden. Der Einsatz endete um 05:41 Uhr für die 7 Feuerwehrbeamten.

