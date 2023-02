Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag musste die Gevelsberger Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Zunächst wurden die Einsatzkräfte zu einer unterstützenden Tragehilfe für den Rettungsdienst beim Transport eines Notfallpatienten gerufen. Weiter wurden die Kräfte zu jeweils zwei Ölspuren, welche sich auf der BAB 1 befanden, gerufen. Eine der Ölspuren war auf Grund eines Motorschadens bei einem LKW sehr massiv, so das zwei Fahrspuren von Seiten der Polizei abgesperrt werden musste. Es bildete sich ein großer Rückstau in Fahrtrichtung Bremen. Fast zeitgleich ging eine Feuermeldung bei der Feuerwehr ein. Dabei handelte es sich um einen unklaren Flammenschein auf einem Balkon in der Buchholzstraße. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursache des Flammenscheins war eine größere Kerze. Hier musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Am Abend wurden die Kräfte der Hauptwache dann zu einem Verkehrsunfall mit einem Personenschaden gerufen. Hier wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten unterstützt und im Anschluß der Polizei bei der Unfallaufnahme im Rahmen der Amtshilfe unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell