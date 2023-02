Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmittag wurden Kräfte der Gevelsberger Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einer Wohnung an der Rosendahlerstraße gerufen. Vor Ort konnte die Ursache dann schnell lokalisiert werden. Es handelte sich um angebranntes Kochgut auf einem angeschalteten Herd welches für eine leichte Verrauchung der Wohnung sorgte. Die betreffende Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr gelüftet und konnte daraufhin wieder an die Bewohner übergeben werden. Im Einsatz waren neben den Kräften der Hauptwache die Löschzüge Mitte und Ost.

