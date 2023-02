Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Gevelsberger Feuerwehr wird zu mehreren Einsätzen gerufen

Gevelsberg (ots)

Am Samstag musste die Feuerwehr im Tagesverlauf zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zunächst wurde ein herrenloser Hund in Sicherheit gebracht. Er wurde von der Feuerwehr in das Tierheim am Strückerberg gebracht, wo man sich dann anschließend weiter um das Tier kümmerte. Im Anschluß wurden zwei Ölspuren im Stadtgebiet, welche sich im Bereich der Fahrbahnen Am Hagen und der Wittener Straße befanden, abgestreut. Nachmittags wurden die Einsatzkräfte dann zu einem CO-Gas Alarm in einer an der Bahnhofstraße gelegenen Wohnung gerufen. Dort hatte ein sich in der Wohnung befindlicher Gasmelder ausgelöst. Ursache der Auslösung war eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration auf Grund einer defekten Gastherme. Zwei Personen, welche sich in der Wohnung befanden, wurden vorsorglich vom Notarzt untersucht. Beide Personen konnten anschließend die Einsatzstelle unverletzt verlassen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich darauf die defekte Therme abzuschalten und die Wohnung zu lüften. Der Betrieb der Anlage wurde von Seiten der Feuerwehr bis zur Behebung der Ursache untersagt. Zusätzlich wurde der Energieversorger AVU und der Berzirkschornsteinfeger angefordert. Am Samstagabend mussten die Einsatzkräfte dann zu einem gemeldeten Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Elberfelderstraße ausrücken. Dort waren zwei Kraftwagen frontal aufeinander gefahren. Beide Fahrer, welche verletzt waren, wurden vom anwesenden Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Kliniken transportiert. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten anschließend die Polizei im Rahmen de Amtshilfe bei der Unfallaufnahme. Neben den Kräften der Hauptwache war auch der Löschzug 1, welcher den Grundschutz im Stadtgebiet sicherte, tätig.

