POL-NE: Raub auf Kiosk - Zeugensuche

Dormagen (ots) - Die vermisste Jugendliche verließ Freitag (04.11.), gegen 21:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in Dormagen und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass sie am 09.11. in einem Zug von Münster nach Essen gefahren ist. Die gesuchte 16-Jährige ist etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, von schlanker Statur und hat schwarze, lange Haare ("Dreadlocks", an den Seiten kurz rasiert). ...

