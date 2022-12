Wolfenbüttel (ots) - Denkte: Einbruch in Einfamilienhaus Sonntag, 25.12.2022, 12:00 Uhr - 18:00 Uhr Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Nachmittag des 1. Weihnachtstages gewaltsam über eine an der rückwärtigen Gebäudeseite gelegenen Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Groß Denkte, Im ...

mehr