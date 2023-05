Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (30.04.2023) im Bereich der Neckar-/Villastraße entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein 46-jähriger Lenker eines Mercedes Vito befuhr gegen 18.00 Uhr die Neckarstraße in Richtung Stöckach, als er auf Höhe der Villastraße dringend nach seinem 4-jährigen Sohn und Mitfahrer schauen musste und hierzu am linken Fahrbahnrand neben den auf der Straße verlaufenden Stadtbahnschienen anhielt. Hierbei ragte die Front des Pkw jedoch in den Gleisbereich und es kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung zur Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U14, die ebenfalls in Richtung Stöckach unterwegs war. Sowohl der 25-jährige Stadtbahnführer als auch seine 35 Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt, auch die insgesamt vier Insassen im Pkw kamen mit dem Schrecken davon. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen, da die Stadtbahn gegen 18.30 Uhr ihre Fahrt wieder fortsetzen konnte. Der Mercedes Vito war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell