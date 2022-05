Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Eine 64-jährige Wildeshauserin befährt am 27.05.2022 gegen 12:10 Uhr mit ihrem Renault den Westring in Wildeshausen Richtung Südring. In Höhe einer Tankstelle bemerkt die 64-Jährige den verkehrsbedingt wartenden Ford eines 34-Jährigen aus Wildeshausen zu spät. Es kommt zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge der 34-Jährige leicht verletzt wird. Der Unfallbeteiligte wird lediglich vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell