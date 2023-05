Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz rund um den Neckarpark aufgrund verschiedener Veranstaltungen

Stuttgart (ots)

Im Neckarpark Stuttgart werden am kommenden Mittwoch (03.05.2023) mehrere Großveranstaltungen stattfinden. Neben dem Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen, einem Konzert in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle und einer Handballbundesliga-Begegnung in der Porsche-Arena wird in den Abendstunden in der Mercedes-Benz Arena das Halbfinalspiel des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und der Eintracht Frankfurt ausgetragen. Die Polizei möchte hiermit informieren, dass es aufgrund der Veranstaltungen zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen und einem größeren Polizeieinsatz kommen wird. Insbesondere das Fußballspiel zwischen dem VfB Stuttgart und der SGE Frankfurt wird ein wichtiger Einsatzschwerpunkt sein. Es handelt sich bei der Begegnung um ein sogenanntes Hochrisikospiel. Bereits in der Vergangenheit kam es zwischen Fans beider Mannschaften zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, unter anderem auch am Rande des Stuttgarter Frühlingsfests. Auch im Bundesligarückspiel in Frankfurt am 11. März dieses Jahres gab es Ausschreitungen der Fanszene. Am Einsatztag werden neben einer Vielzahl von Einsatzkräften auch Wasserwerfer und Polizeipferde rund um das Stadion bereitstehen. Wir möchten alle Besucherinnen und Besucher des Spiels darauf hinweisen, dass wir auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen achten werden. Das betrifft auch den Umgang mit Pyrotechnik, das Werfen von Gegenständen sowie das Verhalten im Stadion. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Fans, sich nicht an Randalen und Auseinandersetzungen zu beteiligen. Auch auf dem Stuttgarter Frühlingsfest am Cannstatter Wasen wird die Polizei an diesem Tag stärker präsent sein. Die Stuttgarter Polizei informiert am Mittwoch zudem über Facebook und Twitter über die aktuelle Lage und gibt gegebenenfalls Hinweise an die Besucher heraus. Besuchern wird empfohlen, frühzeitig zu den Veranstaltungsorten anzureisen, da es aufgrund des sehr hohen Verkehrsaufkommens und der Bauarbeiten im S-Bahnnetz zu Verzögerungen kommen kann. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen angenehmen Aufenthalt in Stuttgart und einen erfolgreichen und sicheren Verlauf der Veranstaltungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell