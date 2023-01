Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A5 in der Gemarkung 61191 Rosbach

Korrektur der Telefonnummer

Gießen (ots)

Am Samstag, 28.01.2023, gg. 08:20 Uhr befuhr eine 23-jährige Dänin mit ihrem PKW die A 5 in Richtung Süden. Kurz hinter der Anschlussstelle Friedberg übersah sie beim Fahrstreifenwechsel (Mitte nach links) einen dortigen PKW, gesteuert von einen 22-Jährigen aus Berlin und prallte seitlich gegen diesen. Hierdurch verloren beide die Kontrolle und schleuderten nach rechts über die Fahrbahnen. Die 23-Jährige streifte hierbei den PKW eines 22-Jährigen aus Friedrichsdorf, kam anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der 22-jährige Berliner streifte beim Schleudern den Auflieger eines LKW, kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und überschlug sich auch. Beide abgekommenen Fahrzeuge blieben auf dem Fahrzeugdach liegen. Die anderen beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Sowohl die drei Insassen des dänischen PKW, als auch die beiden Insassen des Berliner Fahrzeuges wurden schwer verletzt und in umliegenden Krankenhäuser verbracht Die Autobahn musste für die Dauer von ca. zwei Stunden voll gesperrt werden, hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahnen wurden durch die Autobahnmeisterei gereinigt. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch Abschleppdienste. Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter 06033-7043-0.

