POL-GI: Marburg - Wehrda: Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen!

Marburg - Wehrda (ots): Zeugen nahmen gegen 03:07 Uhr im "Kaufpark Wehrda", Am Kaufmarkt 1, 2 Explosionen wahr. Es wurden 2 Personen gesehen werden, die sofort mit einem dunklen PKW Audi A 6 auf der B 3 in Richtung Gießen davonfuhren. Ein im Einkaufmarkt befindlicher Geldautomat wurde gesprengt und komplett zerstört. Erste Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes steht zur Zeit noch nicht fest. Entsprechende erste Untersuchungen und Ermittlungen, bei denen Entschärfer des Landeskriminalamtes beteiligt, waren, ergaben, dass offenbar Sprengstoff benutzt wurde. An dem Gebäude entstand ebenfalls Sachschaden. Die Kripo sucht dringend Zeugen, die an dem frühen Morgen verdächtige Beobachtungen im Hinblick auf PKW und Personen gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter der Rufnummer 06421/406-0

