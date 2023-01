Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

Gießen Reiskirchen BAB 5: Im Bereich der Autobahn 5, Höhe Reiskirchen, in Fahrtrichtung Kassel, wurde eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Butzbach am 03.01.2023, gg. 21:20 Uhr, auf ein schwarzes Quad ohne Kennzeichen und mit einem blauen Reservekanister, aufmerksam. Das offensichtlich nicht zugelassene Gefährt sollte bei nächster sicherer Möglichkeit einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst befolgte der offensichtlich männliche und komplett schwarz gekleidete Fahrer des Quads die Anweisung dem Streifenwagen zu folgen, gab aber im Rahmen der Abfahrt gas und fuhr weiter in Richtung Kassel. In der Folge fuhr der Quadfahrer im Bereich des Reiskirchener Dreiecks weiter auf die A 480 in Fahrtrichtung Gießen. Hier schaltete der Fahrer unvermittelt die gesamte Beleuchtung seines Fahrzeugs aus, wendete sein Quad auf dem Seitenstreifen und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Reiskirchener Dreieck. Die betroffenen Autobahnen wurden umgehend abgefahren, gesichert und die Verkehrsteilnehmer entsprechend gewarnt. Der Fahrer konnte durch sein absolut rücksichtsloses und extrem gefährdendes Verhalten in einem nicht bekannten Bereich entkommen. Wer hat eventuell Beobachtungen im genannten Bereich gemacht? Wer kann Angaben zur Fahrt oder dem möglichen Aufenthalt des Quads machen? Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Butzbach (Tel. 0641/7006-3880) oder jede andere Polizeidienststelle.

