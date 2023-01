Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Die 77-Jährige vermisste Frau aus Bad Nauheim ist wieder da

Gießen (ots)

Ein glückliches Ende nahm die Suche nach einer vermissten 77jährigen Frau in Bad Nauheim: Gegen 9 Uhr in der Früh wurde sie von einer Polizeistreife in Bad Nauheim angetroffen und wohlbehalten in das Seniorenheim zurückgebracht.

