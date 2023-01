POL-GI: LK Gießen: Vermisstensuche Lich - die 48-Jährige ist wieder da

Gießen (ots) - Ein glückliches Ende nahm die Suche nach einer vermissten 77jährigen Frau in Bad Nauheim: Gegen 9 Uhr in der Früh wurde sie von einer Polizeistreife in Bad Nauheim angetroffen und wohlbehalten in das Seniorenheim zurückgebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de ...

