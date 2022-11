Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Bischoffingen - Arbeitsunfall im Wald

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Bischoffingen- Bei Baumfällarbeiten zog sich am Montag 21.11.2022 gegen 10:00 Uhr ein Waldarbeiter eine Verletzung am Kopf zu. Der 57-Jährige wurde von einem herabfallenden Ast getroffen. Der getragene Schutzhelm verhinderte wohl Schlimmeres, dennoch war eine Einlieferung in eine Klinik erforderlich. Da sich die Unfallstelle in der Verlängerung Brunngasse an einer Böschung befand, wurde das DRK bei der Bergung des Verletzten von der Bergwacht Freiburg unterstützt. Das Polizeirevier Breisach ermittelt nun, ob alle geforderten Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell