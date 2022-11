Freiburg (ots) - Die Ursache für den Stromausfall am Sonntag, 20.11.2022 in Simonswald war ein umgefallener Baum. Dieser durchtrennte gegen 20:15 Uhr eine Freilandleitung, weshalb es im Bereich der Talstraße in mehreren Gebäuden eine Zeit lang keinen Strom gab. Der Netzbetreiber war darum bemüht, den Strom so schnell wie möglich wieder fließen zu lassen. Allerdings verzögerte die nicht ganz ungefährliche Situation der abgerissenen Freilandleitung die Instandsetzung ...

mehr