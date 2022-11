POL-FR: Simonswald: Stromausfall

Freiburg (ots) - Unregelmäßig führt die Verkehrspolizei Weil am Rhein Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A 98 durch. So auch am Sonntagnachmittag, 20.11.2022, im Bereich Rheinfelden. Kurz vor 16.00 Uhr wurde unter anderem ein 36-jähriger Pkw-Fahrer mit fast 200 Stundenkilometern, bei in diesem Bereich erlaubten 80 Stundenkilometern, gemessen. Der ...

