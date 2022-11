POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer im Wühreloch schwer verunglückt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 20.11.2022, wurde in Lörrach in zwei Imbisse eingebrochen. In der Bärenfelser Straße wurde kurz nach 02.00 Uhr, ein Fenster eines Imbisses mit einem Stein eingeworfen um in den Gastraum zu gelangen. Aus dem Imbiss wurden etwa 80 Feuerzeuge sowie Getränke gestohlen. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. In der Industriestraße wurde kurz nach 04.00 Uhr, auch das Fenster eines Imbisses mit ...

