POL-FR: Weil am Rhein: Am helllichten Tag in Wohnung eingestiegen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr, stieg ein Unbekannter in einem Wohnkomplex in der Römerstraße in das Schlafzimmer einer Wohnung ein. Durch Geräusche wurde die Bewohnerin auf den Unbekannten aufmerksam und entdeckte diesen im Schlafzimmer. Dieser sprang durch das geöffnete Fenster und flüchtete. Um in das Schlafzimmer zu gelangen, welches sich im ersten Obergeschoss befindet, stellte der Unbekannte zunächst einen Klapptisch unter das geöffnete Fenster. Anschließend sprang / kletterte der Unbekannte auf ein Geländer / Regenfallrohr und zog sich nach oben durch das Fenster.

Im gleichen Zeitraum klingelte ein weiterer Unbekannter an insgesamt drei Wohnungen in dem Komplex, gab sich wohl als Techniker des Wasserwerkes aus und verschaffte sich dadurch Zutritt in die Wohnungen. Aus allen Wohnungen wurde nichts gestohlen. Nach der Flucht des ersten Unbekannten aus dem Fenster stiegen beide Unbekannte in ein dunkelfarbenes Fahrzeug, welches auf dem Friedhofsparkplatz gegenüber dem Wohnkomplex stand und flüchteten. Der erste Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, trug eine weiße Fleecejacke mit Kapuze. Der angebliche Techniker soll zwischen 1,85 - 1,90 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Er soll dunkelfarbene Kleidung getragen haben. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

