POL-ST: Tecklenburg, Brand eines Müllcontainers

Rheine (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Dienstag (26.04.) in der Innenstadt einen Handtaschenraub. Der Mann sagte aus, dass zwei unbekannte Männer einer älteren Frau am Dienstagnachmittag in der Innenstadt die Handtasche entrissen haben. Nähere Angaben zu den Tätern, dem Tatort und der genauen Uhrzeit konnte der Zeuge nicht tätigen. Der Polizei liegt aktuell aber keine Anzeige zu diesem Handtaschenraub vor. Deshalb ...

