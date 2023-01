POL-HSK: Diesel abgezapft

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Unbekannte Täter drangen heute Morgen gegen 02:30 Uhr gewaltsam ein Fahrradgeschäft in der Werler Straße ein. Sie entwendeten mehre hochwertige Fahrräder und konnten unerkannt entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke ...

