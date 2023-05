Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbrüche in Wohnhaus und Schule, Verdacht auf illegales Kfz-Rennen, Reiterin vom Pferd gezerrt: Festnahme eines 18-Jährigen nach sexueller Belästigung und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich/Buchschlag

(jm) Unbekannte erbeuteten Schmuck am Montagnachmittag aus einem Einfamilienhaus im Carl-Seelmann-Weg. Zwischen 15 und 20 Uhr drangen die Täter vermutlich durch die Tür in das Haus ein. Sie durchsuchten einige Schränke und Schulbladen. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Radfahrer beim Vorbeifahren touchiert: Porsche gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Beim Vorbeifahren touchierte ein schwarzer Porsche 911 am Freitagnachmittag einen 14 Jahre alten Mountainbike-Fahrer in der Heinestraße in Höhe der Hausnummer 32; der Fahrer des Sportwagens mit OF-Kennzeichen hielt jedoch nicht an und fuhr in Richtung Goethestraße davon. Gegen 12.50 Uhr war der 14-jährige Radler in der Heinestraße unterwegs, als er von dem schwarzen Porsche überholt wurde. Beim Wiedereinscheren touchierte das Heck des Autos den linken Fahrradlenker des Mountainbikes. Laut Angaben des Radlers konnte dieser einen Sturz gerade so verhindern. Der am Fahrrad entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

3. Mutmaßlicher Unfallverursacher ermittelt: Polizei sucht weitere Zeugen! - Seligenstadt

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend in der Frankfurter Straße (90er-Hausnummern) auf dem Parkplatz einer Drogerie ereignet hatte, ermittelten die eingesetzten Beamten zeitnah den mutmaßlichen Unfallverursacher; nun werden weitere Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Gegen 20 Uhr kam es beim Parkvorgang zum Zusammenstoß zwischen einem Ford Kuga und einem Audi A3. Der mutmaßliche Verursacher, ein 69 Jahre alter Mann aus Seligenstadt, fuhr im Anschluss mit seinem Ford davon, ohne sich um den Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Übermittlung des Kennzeichens konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Zeugen des Unfallhergangs melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Bereich Main-Kinzig

1. Verdacht auf illegales Kfz-Rennen: Wer sah den weißen Audi R8? - Hanau/Maintal

(dj) Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Sonntagmittag einen weißen Audi R8 mit überhöhter Geschwindigkeit und waghalsigen Fahrmanövern in Hanau sowie Maintal wahrgenommen haben. Gegen 13.20 Uhr fuhr das Fahrzeug mit Groß-Gerauer Kennzeichen laut mehreren Passanten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Hanau-Kesselstadt herum. Eine schnell heraneilende Streife nahm im Bereich Burgallee/Maintaler Straße das Auto wahr und umgehend die Verfolgung auf. Unter Missachtung der Anhaltesignale des Streifenwagens flüchtete der Unbekannte in Richtung "Hohe Tanne". Der Raser fuhr teilweise mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern durch Wohngebiete sowie viel befahrene Straßen, sodass andere Autofahrer immer wieder beeinträchtigt wurden. Auf der Kreisstraße 857, kurz vor dem Ortseingang Maintal-Hochstadt, brachen die Beamten die Verfolgung bei über 140 km/h ab, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat nach § 315d Strafgesetzbuch ("verbotenes Kraftfahrzeugrennen") sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den unbekannten Fahrzeugführer aufgenommen. Die Ermittler bitten nun Betroffene und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 10012-0 zu melden.

2. Felgen entwendet: Wer sah Einbrecher? - Gründau/Lieblos

(fg) Auf Felgen hatten es drei Unbekannte abgesehen, die am frühen Sonntagmorgen Lagercontainer auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern) aufbrachen und mit ihrer Beute im Anschluss flohen. Zwischen Mitternacht und 0.15 Uhr begab sich das Trio mit einer offenbar eigens mitgebrachten Leiter zunächst auf das Gelände und waren im weiteren Verlauf an den Lagercontainern zugange. Mit zwei kompletten Felgensätzen machten sich die Eindringlinge dann aus dem Staub. Einer der Täter trug einen auffällig roten Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Zeugensuche: Zwölf Garagen in der Daimlerstraße aufgebrochen - Maintal/Dörnigheim

(fg) Ein Rasenmäher, ein hochwertiges E-Bike, ein 6er-Träger Wasser sowie ein weiteres Fahrrad: bei dieser Aufzählung handelt es sich um Diebesgut, das Einbrecher am Donnerstagmorgen aus Garagen in der Daimlerstraße haben mitgehen lassen. Insgesamt zwölf Garagen (10er-, 20er-, 30er-, 50er- und 100er-Hausnummern) brachen die Unbekannten auf; bei mehreren Garagen nahmen die Eindringlinge nichts mit. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

4. Unfallflucht: Wer sah den gelben Wagen? - Langenselbold

(jm) Wer am Montag im Bereich "Am Kinzigsee" unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 11.50 und 17.20 Uhr im Bereich der Hausnummer 1 ereignet hat, geben. Dort parkte ein weißer Land Rover in Höhe eines Bootsplatzes. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Evoque beschädigt und dabei Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro an der linken Fahrzeugseite verursacht. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen gelben Wagen handeln. Bevor die Land Rover-Fahrerin in ihren Wagen stieg, sprach eine Dame, die wohl mit einem schwarzen Porsche unterwegs war, sie an. Die Polizei bittet nun diese Dame sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

5. Einbruch in Schule - Bad Orb

(jm) Einbrecher erbeuteten am Pfingstwochenende unter anderem einen Akkuschrauber mit Zubehör und eine Säge aus einer Schule im Burgring. Zwischen Freitag (16 Uhr) und Montagmorgen (11 Uhr) hatten die Täter zunächst gewaltsam eine Tür zum Nebengebäude geöffnet. Anschließend wurde ein verschlossener Schrank im Innenraum aufgebrochen sowie weitere Schränke durchwühlt. Eine genaue Auflistung der Beute wird derzeit erstellt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Reiterin vom Pferd gezerrt: Festnahme eines 18-Jährigen nach sexueller Belästigung - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nach einem mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff auf eine Reiterin währte seine anschließende Flucht vor den Ordnungshütern nur kurz: Polizisten haben am Sonntagabend einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem er kurz zuvor eine 17-Jährige auf einem Feldweg unsittlich berührt haben soll. Gegen 20.10 Uhr war die junge Frau mit ihrem Pferd oberhalb der Straße "Schöner Bühl" unterwegs, als der Tatverdächtige unvermittelt aus einem kleinen Waldstück herauskam und sich anschließend vor ihr entblößt haben soll. Augenblicklich später soll er die 17-Jährige vom Pferd gezerrt und sie unsittlich im Brust- und Intimbereich berührt haben. Erst nachdem sich die Frau mit ihrer Reitgerte gegen den Mann zur Wehr setzte, nahm dieser Reißaus und flüchtete über die angrenzenden Felder. Hinzugeeilte Polizeibeamte erblickten den Mann kurz darauf und nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Nach mehreren hundert Metern der Nacheile und dank des entscheidenden Hinweises einer Anwohnerin klickten bei dem 18-Jährigen in der Ulmenstraße schließlich die Handschellen, nachdem er sich dort kurzzeitig in einem Gebüsch versteckt hatte und - im Gegensatz zu den Beamten - ganz offensichtlich am Ende seiner konditionellen Möglichkeiten war. Ersten Hinweisen zufolge soll der Mann in den zurückliegenden Tagen bereits öfters in der Nähe des Tatortes, unweit eines Reiterhofes, gesichtet worden sein. Gegen den 18-Jährigen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Erhebung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, wird nun unter anderem wegen Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der exhibitionistischen Handlung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

7. Polizei sucht Unfallfahrer: Wer kann Hinweise zu weißem Citroen Berlingo geben? - Schlüchtern/Gundhelm

(fg) Zwei Verkehrsteilnehmer meldeten sich am Samstagmorgen, gegen 5.25 Uhr, unabhängig voneinander auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern und teilten ein verunfalltes Auto auf der Landesstraße 3207 zwischen Veitsteinbach und Gundhelm mit. Die eingesetzte Streifenbesatzung fand am Unfallort einen weißen Citroen Berlingo, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren, total beschädigt auf der Fahrerseite liegend vor. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Citroen auf der Landesstraße 3207 aus Richtung Veitsteinbach in Richtung Gundhelm unterwegs war. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Auto nach einer dortigen Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr über den angrenzenden Wiesenbereich und prallte gegen einen Wiesenhang. Der verunfallte Wagen und die mit Fahrzeugteilen bestückte Straße wurde seitens des Unfallverursachers nicht abgesichert und geräumt. Der oder die Fahrerin des Citroen war bei Meldung des verunfallten Autos durch Unfallunbeteiligte nicht mehr vor Ort und konnte auch im weiteren Verlauf bisher nicht aufgefunden werden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 30.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

