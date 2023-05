POL-OG: Meißenheim -Tauchunfall am Matschelsee

Elchesheim (ots) - Elchesheim - Brand in Wohnhaus Am Samstagmittag, kurz vor 12 Uhr, teilten Anwohner über Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Rheinstraße mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich eine Bewohnerin des Hauses bereits in Sicherheit gebracht, die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht zu Hause. Die Feuerwehren Elchesheim-Illingen und Durmersheim brachten den Brand in der ...

