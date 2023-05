POL-OF: Dieseldiebe in Neu-Isenburg; Drei junge Männer in Offenbach vorläufig festgenommen; Zeugensuche: Toyota in Rodgau gestohlen

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Drei junge Männer vorläufig festgenommen: Polizei rät - Abgestellte Fahrzeuge immer abschließen - Offenbach/Waldheim

(fg) Am Mittwochmorgen nahm die Polizei drei junge Männer wegen des Verdachts des Diebstahls aus einem abgestellten sowie offenbar unverschlossenem Auto im Offenbacher Stadtteil Waldheim vorläufig fest. In diesem Zusammenhäng weist die Polizei zum wiederholten Male daraufhin, abgeparkte Fahrzeuge in jedem Fall zu verschließen. So wird Dieben, die teilweise gezielt unverschlossene Autos angehen, um schnell an zurückgelassene Wertgegenstände zu gelangen, die Tatgelegenheit maßgeblich genommen. Das Trio, zwei 18-Jährige sowie ein 19-Jähriger, stehen im Verdacht ein im Dr.-Georg-Volk-Weg auf einem dortigen Grundstück geparkten Audi Q8 geöffnet zu haben. Aus dem Wagen wurde ersten Erkenntnissen zufolge eine Bauchtasche entwendet. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife drei junge Männer im Bereich des Bahnhofs Offenbach-Ost fest und kontrollierte diese; hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Personen um die zuvor gemeldeten Männer handeln dürfte. In der Nähe fanden die Beamten zudem eine EC-Karte, welche offensichtlich aus der entwendeten Bauchtasche stammte. Die EC-Karte wurde sichergestellt, das Trio musste mit zum Polizeirevier. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen zunächst entlassen. Auf diese kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

2. Zeugensuche: Toyota entwendet - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Autodiebe waren am frühen Montagmorgen in Nieder-Roden zugange und stahlen einen in der Dresdner Straße (einstellige Hausnummern) abgestellten Toyota RAV4. Der weiße Wagen, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1723 angebracht waren, wurde ersten Erkenntnissen zufolge gegen 2.30 Uhr entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Dieseldiebe stahlen Kraftstoff aus vier Lastkraftwagen - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte waren in der Zeit zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, auf einem Firmengelände in der Werner-Heisenberg-Straße (10er-Hausnummern) unterwegs und brachen die Tankdeckel von vier abgestellten Lastkraftwagen auf. Im weiteren Verlauf zapften die Diebe den Kraftstoff ab und flohen. Möglicherweise hatten die Täter einen Wagen bereitgestellt, um mit ihrer Beute zu fliehen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

