Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtslosen Raser

Dossenheim (ots)

Am Montag gegen 15:30 Uhr kam es auf der Schwabenheimer Straße in Richtung Dossenheim zu einer Gefährdung mehrerer Autofahrer, als ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Autobahnbrücke BAB 5 plötzlich zum Überholen ansetzte. Er achtete hierbei weder auf den entgegenkommenden Fahrzeugverkehr, noch auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einem aufmerksamen Autofahrer vorbei. Dieser verlangsamte während dem Überholvorgang des Rasers sein Fahrzeug, so dass dieser wieder einscheren konnte. Nur so konnte ein Frontalzusammenstoß rechtzeitig verhindert werden. Genau der gleiche Überholvorgang wurde dann auch beim nächsten vorausfahrenden Fahrzeug durchgeführt. Auch hier überholte der Raser und die Autofahrerin, die nun überholt wurde, musste ebenfalls ihre Geschwindigkeit verringern, damit der Raser wieder vor ihr einscheren konnte. Auch hier wäre es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen.

Der Autofahrer, welcher zuerst überholt worden war, begab sich dann auf ein nahe gelegenes Polizeirevier zur Anzeigenerstattung. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Verkehrsdienst Heidelberg ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur groben und rücksichtslosen Fahrweise des Rasers machen können.

Zu dem Pkw des Rasers ist bekannt, dass es sich um einen roten Opel Vectra, älteres Modell, handelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst zu melden.

