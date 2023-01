BPOL-HH: Rauchend im Bahnhof Altona - Untersuchungshaftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Hamburg (ots) - Am 01.01.2023 gegen 21:00 befand sich eine Präsenzstreife der Hamburger Bundespolizei im Hauptbahnhof. Im Bereich des Ausgangs am Fischerturm trafen die Bundespolizisten auf einen Mann, der mehrfach den sog. "Hitlergruß" zeigte. Beim Erblicken der Beamten rief dieser zugleich lautstark "Sieg Heil", woraufhin er in seinem Handeln sofort gestoppt wurde. Der 49-jährige litauische Staatsangehörige wurde ...

