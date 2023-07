Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall in Worms-Pfeddersheim unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Am Morgen des 16.07.2023 gegen 03:30 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in Worms-Pfeddersheim. Beim Abbiegen von der Paternusstraße in die Odenwaldstraße kommt ein, mit vier Personen besetzter, Pkw von der Fahrbahn ab und beschädigt mehrere am Fahrbahnrand aufgestellte Poller. Eine Streife kann die Fahrzeuginsassen in einer Seitenstraße außerhalb des Fahrzeugs antreffen. Die Fahrereigenschaft kann zunächst nicht geklärt werden, da alle Beteiligten angeben nicht gefahren zu sein. Ein Zeuge gibt jedoch an, dass die einzige weibliche Insassin, den Pkw nach dem Unfall eine Querstraße weiter abgestellt hat. Ob diese auch den Unfall verursacht hat ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Bei der 18-jährigen Fahrerin kann, genauso wie bei ihren männlichen Mitfahrern, Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihr Alkoholtest zeigt einen Wert von 0,86 Promille. Außerdem reagiert ein Drogentest positiv auf THC. Zudem ist sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 18-jährigen wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

