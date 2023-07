Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl

Worms (ots)

Ein 83-jähriger Wormser wurde am gestrigen Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten im Stadtteil Neuhausen bei dem späteren Geschädigten und gaben an, die Rohrleitungen in dessen Wohnung überprüfen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich eine entsprechende Firma in dem Mehrfamilienhaus tätig, so dass die beiden Männer zunächst keinen Verdacht erregten. Gemeinsam begaben sie sich mit dem bewegungseingeschränkten Geschädigten ins Bad, wo dieser verweilte und davon ausging, dass die Leitungen in seiner Wohnung überprüft werden. Kurze Zeit später bemerkte er, dass sich niemand mehr in seiner Wohnung befand aber sämtliche Räume durchsucht wurden. Während das Opfer im Bad auf die vermeintlichen Handwerker wartete, entwendeten diese größerer Mengen an Bargeld, Schmuck und diverse Bankarten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die Trickdiebe unerkannt flüchten. Einer der Täter wird als 175cm groß, bekleidet mit weißem T-Shirt und hellen Handschuhen beschrieben. Von seinem Komplizen liegt keine Beschreibung vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

