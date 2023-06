Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Mann und Kind kommen in Bus zu Fall

Wuppertal (ots)

Am 24.06.2023, gegen 21:40 Uhr, musste ein Bus aufgrund eines entgegenkommenden Autos auf der Erbschloer Straße in Ronsdorf bremsen. Ein Mann und ein Kind kamen dadurch zu Fall. Ein 42-jähriger Busfahrer fuhr auf der Erbschloer Straße in Richtung Lüttringhauser Straße. In Höhe der Lohsiepenstraße kam ihm eine schwarze Mercedes B-Klasse entgegen, die an dort geparkten Autos vorbeifuhr und so in den Gegenverkehr kam. Aufgrund des Mercedes bremste der Busfahrer, wodurch ein 31-Jähriger mit seinem einjährigen Kind im Arm zu Boden stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Sein Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (rb)

