Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradunfall am Röttgen - Beteiligter und Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 16.06.2023 kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Unfall eines Pedelec-Fahrers (24), welcher sich leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 24-Jährige auf der Straße Röttgen in Richtung Uellendahler Straße. Als er einen Jogger auf der Straße überholen wollte, machte dieser einen Schritt zu Seite, wodurch der Radfahrer bremsen musste und in der Folge zu Fall kam. Durch den Aufprall auf der Straße wurde er leicht verletzt. Nachdem ihm der Fußgänger half, entfernten sich beide einvernehmlich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Jogger handelte es sich um einen Mann im Alter von 55-65 Jahren. Er war 180-185 cm groß, hatte kurze graue Haare und trug ein T-Shirt sowie eine kurze Hose. Die Polizei bittet darum, dass sich der Fußgänger sowie Zeugen unter der 0202/284-0 melden. (rb

