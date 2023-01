Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren

Verursacher flüchtet (06.01.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Straße "Kurzer Weg" eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte einen geparkten Mercedes-Benz E 220 4Matic, der vor dem Gebäude Nummer 4 parkte. Dabei entstand an der linken hinteren Seite ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei in Schwenningen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

