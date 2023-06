Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugen gesucht - Fahrradunfall an der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

Am 24.06.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es an der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Auf Höhe der Bushaltestelle Wupperfeld ist ein 90-jähriger Mann von einem Unbekannten mit dem Fahrrad angefahren worden und zu Boden gestürzt. Der 90-Jährige war gerade dabei von der Bushaltestelle den Fahrradweg zu überqueren, um auf den Gehweg zu kommen. Der Radfahrer stoppte kurz, gab dem Verletzten einige Taschentücher, um seine Wunde an der Nase zu versorgen, verließ den Unfallort dann jedoch wieder auf seinem Fahrrad in Richtung Schwelm. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann wird als circa 1,70m bis 1,75m groß beschrieben. Das Fahrrad war dunkel und hatte auffällig dicke Reifen. Der 90-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

