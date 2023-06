Polizei Wuppertal

POL-W: W - Illegales Rennen auf der B7 - Zivile Streife beschlagnahmt Autos und Führerscheine

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.06.2023) fanden intensive Verkehrskontrollen der Polizei in Wuppertal statt, die von der Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamts unterstützt wurden. Dafür waren Streifenwagen sowie zivile Fahrzeuge der Polizei im Einsatz, um Verkehrsverstöße zu ahnden. Im Rahmen dieser Kontrollen beobachtete eine zivile Streife einen VW T-Roc, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B7 in Richtung Barmen fuhr. Dieser schloss auf einen Audi A3 und einen VW Golf auf, die zunächst nebeneinander auf der Bundesstraße fuhren. Der T-Roc-Fahrer (27) beschleunigte erneut und überholte die anderen beiden. Der Audi-Fahrer (19) und Golf-Fahrer (19) beschleunigten daraufhin ihrerseits. Sodass sich alle drei Fahrer augenscheinlich ein Rennen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit lieferten. Die zivile Streife folgte den Autos auf der B7 bis auf Höhe der Brändströmstraße, wo die Polizeibeamten die Fahrer und ihre Fahrzeuge anhalten und kontrollierten konnten. Aufgrund des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens beschlagnahmten die Beamten die Fahrzeuge sowie die Führerscheine der Beteiligten. Im Rahmen weiterer Kontrollen in der Nacht stellten die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes zwei Personen fest, die ihr Auto ohne gültigen Führerschein fuhren. Bei einer der Personen bestand darüber hinaus der Verdacht, dass sie das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Derselbe Verdacht entstand auch bei einer Person die mit einem E-Scooter fuhr und führte ebenfalls zur Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren wurden Ordnungswidrigkeiten aufgenommen, weil Personen über rote Ampeln gefahren sind, nicht angeschnallt waren oder ihr Handy am Steuer genutzt haben. Seitens der Polizei finden solche Kontrollen immer wieder unangekündigt im Bergischen Städtedreieck statt. Ziel ist es, die Sicherheit auf den Straßen im Städtedreieck weiter zu verbessern. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell