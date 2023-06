Polizei Wuppertal

POL-W: W Untersuchungshaft nach Ladendiebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (22.06.2023, gegen 18:50 Uhr) nahmen Polizeibeamte einen 37-jährigen Tatverdächtigen nach einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt an der Widukindstraße fest. Zuvor hatte ein Ladendetektiv des Baumarktes den 37 Jahre alten Mann festgehalten und die Polizei alarmiert. Den Beamten gegenüber teilte er mit, über eine Überwachungskamera den Tatverdächtigen dabei beobachtet zu haben, wie dieser Werkzeug im Wert mehrerer hundert Euro in seinem Hosenbund und einer mitgeführten Umhängetasche verstaut habe. Nachdem der Mann einen niedrigpreisigen Elektronikartikel an der Kasse zahlte, habe er ihn nach Passieren des Kassenbereiches in sein Büro verbracht. Die Polizeibeamten sichteten die Videoaufzeichnungen und die mutmaßliche Tatbeute. Dies alles nahm der Beschuldigte sichtlich gelassen hin und belächelte die polizeilichen Maßnahmen. Eine weitere Überprüfung des Beschuldigten ergab, dass er in der Vergangenheit bereits unter einem Aliasnamen einschlägig aufgefallen war und gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot ergangen war. Sodann wurde die Staatsanwaltschaft informiert, welche die vorläufige Festnahme des Beschuldigten anordnete. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der georgische Staatsangehörige am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß gegen den Mann einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell