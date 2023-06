Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 22.06.2023 (06:05 Uhr) kam es auf der Berghauser Straße in Remscheid zu einem Unfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer (40) schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 40-Jährige mit seinem Pedelec auf der Berghauser Straße in Richtung Falkenberger Straße, als eine unbekannte Personengruppe in Höhe eines dortigen Mitarbeiterparkplatzes die Straße überquerte. Der Radfahrer musste der Gruppe ausweichen und ist in der Folge gestürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die Personengruppe entfernte sich von der Örtlichkeit, während ein 50-jähriger Unbeteiligter Erste Hilfe leistete. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (rb)

