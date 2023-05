Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Weingut

Karlsruhe (ots)

Einbrecher drangen in der Zeit von Montag auf Dienstag in ein Weingut im Karlsruher Stadtteil Durlach ein und verursachten hierbei einen noch in Höhe unbekannten Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Diebe im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Montagnachmittag und 08:00 Uhr am Dienstagmorgen Zugang zu dem am Durlacher Wolfweg gelegenen Weingut. Auf dem dortigen Gelände warfen die Langfinger offensichtlich mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und stahlen in den Räumlichkeiten dann lediglich eine Sprudelfalsche. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 4907-0 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell