Polizei Wuppertal

POL-W: W - Einladung für Medienvertreter: Präventionsveranstaltung auf der Balkantrasse

Wuppertal (ots)

Die Trassen in unserer Region sind beliebt - zum Radfahren und Spazierengehen, für die Runde mit dem Hund, zum Inlineskaten, Joggen oder für die Tour mit dem E-Scooter. All diese Begegnungen von Trassennutzerinnen und -nutzern mit ihren ganz unterschiedlichen Interessen können nur funktionieren, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Daher sind auch in diesem Jahr in den Sommerferien die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Wuppertal und der Polizei des Rheinisch-Bergischen-Kreises sowie die Verkehrswacht Remscheid und die Verkehrswacht Rheinisch-Bergischer-Kreis auf der Balkantrasse für alle Interessierten ansprechbar. Bereits zum zehnten Mal laden die Polizei Wuppertal und die Polizei des Rheinisch-Bergischen-Kreises in den Sommerferien zu Präventionsveranstaltungen auf der Trasse zwischen Remscheid und Burscheid ein. Ziel der Aktion "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" ist es, möglichst viele Fahrradfahrer, aber auch Fußgänger, Hundebesitzer, Inline-Skater und E-Scooter-Fahrer durch Gespräche, Vorführungen und Infostände zu besonnenem Fahren sowie gegenseitiger Rücksichtnahme - nicht nur auf der Trasse - zu veranlassen. Die Auftaktveranstaltung wird am Dienstag, 27.06.2023, von 9:00 bis 15:00 Uhr in Remscheid-Bergisch- Born, dortige Balkantrasse/Abzweig Bergischer Panorama Radweg, stattfinden. Interessierten Medienvertretern wird im Rahmen dieser Veranstaltung um 10:00 Uhr die Möglichkeit gegeben, sich umfangreich über die Aktion zu informieren.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell